LIVE: Vanhaezebrouck gaf er zelf de brui aan bij AA Gent, fans RSCA: "Herman, haal Vanhaezebrouck binnen"

Fans RSCA: "Herman, haal Vanhaezebrouck binnen"

Als het van de supporters van Anderlecht afhangt, moet paars-wit niet langer talmen. Zij zien in Hein Vanhaezebrouck de ideale opvolger van René Weiler. Dat zegt Ivan Boelens, die als gewezen secretaris van de overkoepelende supportersvereniging van Anderlecht de mening van het gros van de fans kent. "Dit is een unieke kans", klinkt het. "Vanhaezebrouck heeft bij AA Gent attractief voetbal gecombineerd met goeie resultaten. Nochtans had hij een kwalitatief veel minder sterke kern dan Anderlecht, maar toch lukte het hem - chapeau. Dat de citroen bij Gent uitgeperst is, moet ons bestuur niet doen twijfelen. Integendeel: Herman Van Holsbeeck móet nu snel het initiatief nemen om Vanhaezebrouck binnen te halen."



Dat zou uiteraard wel betekenen dat de droom van Nicolás Frutos om T1 te worden in het Astridpark voorlopig 'on hold' gezet wordt. "Dat zal een kaakslag zijn voor Nico", beseft ook Boelens. "Maar anderzijds leeft de overtuiging bij de achterban dat het nog te vroeg is om hem alle verantwoordelijkheid te gunnen. Het zou ideaal zijn, mocht Nico als assistent van Vanhaezebrouck extra stappen kunnen zetten." (PJC)