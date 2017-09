LIVE: Vanhaezebrouck gaf er zelf de brui aan bij AA Gent, Aad de Mos: "Zie Hein niet zomaar naar Anderlecht gaan"

15u36

AA Gent-mascotte: "Hopelijk gaat Hein niet naar Anderlecht”

Het vertrek van Hein Vanhaezebrouck is hard aangekomen bij een groot deel van de AA Gent-fans. Ook Ben Bundervoet, sinds jaar en dag de mascotte van de Buffalo’s, heeft niets dan lovende woorden voor de Lauwenaar: “Met hem hebben we onze beste momenten meegemaakt waar we over 20 jaar nog over zullen spreken.”



‘Buffalo Ben’ hoopt dan ook dat de coach niet naar een rechtstreekse concurrent trekt: “Ik ben wat verrast door zijn vertrek en vind het ongelooflijk jammer. Hein is een topcoach. We hebben onze beste momenten meegemaakt. Hij is een echte topkerel en een erg joviale gast. Het is moeilijk om AA Gent zonder Vanhaezebrouck voor te stellen. Hij was de stempel van ons voetbal en ons succes. Mocht Hein naar een rechtstreekse concurrent als Anderlecht trekken, zou dat heel jammer zijn. Ik vrees evenwel dat dat het geval zal zijn. Dat zijn nu eenmaal de wetten van het voetbal.”