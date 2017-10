LIVE: Vanderhaeghe geen T2 - Van Himst: "Hein is de man die we nodig hebben"

12u31

"Hein is heel belangrijk geweest in mijn leven"

Met Karim Belhocine wil Hein Vanhaezebrouck nog een vertrouweling meenemen naar het Astridpark. Voor aanvang van het kampioenenjaar in Gent haalde Vanhaezebrouck Belhocine naar de Ghelamco Arena. Op de eerste zes matchen na speelde Belhocine nog amper, maar Vanhaezebrouck roemde hem wel voor het evenwicht in de kleedkamer. "Karim praat zelfs tegen een hond met een hoedje", zei Vanhaezebrouck. En de liefde is wederzijds. "Van elke coach steek je wel iets op, maar Hein heeft me het meest bijgebracht en het meest beïnvloed", liet de huidige technisch directeur van KV Kortrijk zich al ontvallen. "Vanhaezebrouck is een persoon en een trainer die heel belangrijk is geweest in mijn leven." Het belooft een hartelijk weerzien te worden in het Astridpark. (KDZ)



Hein gaat officieel naar @rscanderlecht... Om 16u weten we of Anatool mee mag en de stoelendans compleet is. pic.twitter.com/VbX24Y4XOF — Ministerie van Sport (@SportMinisterie) 3 oktober 2017