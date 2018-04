LIVE: Vanderhaeghe dropt Yaremchuk naast Janga in Gentse aanval, Maehle vervangt Mata bij Genk

MH

17 april 2018

19u25

Bron: Eigen berichtgeving

2

AA Gent GNT GNT 0 20u30 0 GNK GNK Racing Genk GNT 2.00 3.40 4.05 GNK Wed nu