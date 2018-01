LIVE: Trekt Gent aan het langste eind in streekduel met Lokeren?

Rentree Foket

Vanderhaeghe moet puzzelen en Foket staat voor het eerst sinds zijn hartoperatie terug in de basis, ook wintertransfer Christiansen is titularis.

Geen grote verrassingen in de opstelling van de Waaslanders.

Opstelling Lokeren:

Davino Verhulst, Ari Skúlason, Jakov Filipovic, Mario Ticinovic, Julian Michel, Mehdi Terki, Killian Overmeire, Joher Khadim Rassoul, Steve de Ridder, Bob Straetman, Robin Söder



Opstelling AA Gent:

Lovre Kalinic, Thomas Foket, Dylan Bronn, Samuel Gigot, Nana Asare, Birger Verstraete, Anders Christiansen, Brecht Dejaegere, Yuya Kubo, Mamadou Sylla, Roman Jaremtsjoek

De Buffalo's ontvangen vanavond buur Lokeren in de Ghelamco Arena. Gent mist vier basisspelers wegens blessure of schorsing terwijl Saief en Milicevic andere oorden opzochten. Nieuwkomers Christiansen, Rosted en Janga zijn wel inzetbaar, Foket maakt hoogstwaarschijnlijk terug zijn opwachting in de basiself. Bij een overwinning nestelen de Buffalo's zich steviger in play-off I.



Lokeren eindigde sterk voor de winterstop met een zes op zes tegen Antwerp en Mechelen en ontsnapt voorlopig uit de degradatiestrijd. Tijdens de wintermercato versterkte de Waaslanders zich met aanvaller Mendy. Kan hij voor de verrassing zorgen in de Ghelamco Arena?





Volg alles hier LIVE vanaf 20u00.