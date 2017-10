LIVE: Siani poeiert de gelijkmaker binnen na prettige openingsfase (1-1)

Ook KV Oostende en Club Brugge beginnen er na de interlandbreak opnieuw aan. In een West-Vlaamse derby gaat blauw-zwart op zoek naar de driepunter want in de voorgaande twee duels op het veld van Oostende kon Club telkens niet winnen. Van de tien duels op de grasmat van Oostende konden de Bruggelingen wel zes keer winnen.



Ivan Leko moet het wel zonder de geblesseerden Benoit Poulain en Jordie Clasie doen. Bij Oostende liggen Rajsel en Jonckheere nog in de lappenmand.



Wie trekt er aan het langste eind? Volg het hier op HLN.be LIVE.