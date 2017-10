LIVE: Sa Pinto zet Cavanda, Sa en Edmilson in de basis tegen KV Kortrijk

Voor Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is het stilaan van moetens. De Portugees heeft weer enthousiasme in de Luikse spelersgroep geslepen, maar de punten blijven (te) vaak uit. Met amper negen punten uit evenveel wedstrijden kunnen ze op Sclessin niet tevreden zijn over hun seizoensbegin en Sa Pinto kan zich ongetwijfeld niet al te veel puntenverlies meer veroorloven. Ook in de Luikse strijd om een PO1-ticket zijn de punten stilaan broodnodig.



Ook Kortrijk is met een 9 op 27 aan het seizoen begonnen. De mannen van trainer Anastasiou prijken daarmee op de elfde plaats. Bij een zege, laten de West-Vlamingen Standard al zeker achter zich. De laatste zege van Kortrijk op Sclessin dateert al van het seizoen 2014-2015, toen de Kerels met 0-2 wonnen dankzij goals van Chevalier en Santini.



Krijgen we opnieuw een dergelijk scenario? Volg het hier LIVE vanaf 14u30!