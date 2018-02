LIVE: Pocognoli's mislukte voorzet belandt via Vojvoda in doel (2-1)

Vanavond nemen Standard en Moeskroen het tegen elkaar op in Luik. De Rouches zitten in een flow. Ze schakelden niet alleen Club Brugge uit in de Croky Cup, maar wonnen ook nog eens met 0-3 op het veld van Lokeren. Toch zijn nog wat punten verwijderd van dat felbegeerde ticket voor play-off 1, dus een misstap kunnen ze zich absoluut niet permitteren.



Bij Moeskroen loopt het wat rustiger aan. Les Hurlus staan stevig in de buik van het klassement en ontbreken wat punten om nog echt naar boven te kijken. Maar de spelers zullen toch niet te laks aan de aftrap mogen komen, want het is en blijft een Waalse derby en die wil je toch altijd winnen.



Volg alles hier LIVE vanaf 18u.