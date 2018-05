LIVE PO2: Antwerp zowaar op voorsprong op bezoek bij Lokeren - Vanzo (Waasland-Beveren) pakt uit met schitterende treffer

MDB

04 mei 2018

21u35

0

Lokeren LOK LOK 0 80' 1 ANT ANT Antwerp LOK 4.70 1.52 5.00 ANT Wed nu