LIVE: Mpoku krult Standard op voorsprong met een heerlijke vrije trap (0-1)

Racing Genk ontvangt vanmiddag Standard in de Luminus Arena. De Limburgers zitten in een goede vorm. Zo incasseerden ze in de laatste vijf wedstrijden geen enkel tegendoelpunt. Daarmee zijn ze bij de beste verdedigers van de competitie. Iets wat in het begin van het seizoen nog onmogelijk leek.



Standard zit dan weer in een dipje. Toen de druk groot was voor Sa Pinto, wonnen de Rouches enkele wedstrijden. Maar uit de laatste vijf matchen puurden ze maar acht punten. En dat is toch wat weinig voor een ploeg die de top zes ambieert. Alle hens aan dek dus vanavond, want puntenverlies tegen een rechtstreekse concurrent kan dodelijk zijn



Volg alles hier LIVE vanaf 14u30