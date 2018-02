LIVE: Kubo profiteert van geknoei bij STVV en schiet de 1-0 binnen

Vanavond nemen AA Gent en Sint-Truiden het tegen elkaar op in de Ghelamco Arena. Gent is sinds de komst van Yves Vanderhaeghe goed aan het voetballen en heeft zich vastgenesteld in de top zes. De ploeg speelt volwassen en geslepen, zeker voor eigen publiek. De Buffalo's hebben thuis al 24 op 24 gepakt onder Vanderhaeghe.



Sint-Truiden is een van de ploegen die vrank en vrij kunnen voetballen dit seizoen. De Truienaars staan stevig in de buik van het klassement en doen zelfs nog mee voor een plaats in play-off 1. Vorige speeldag verloren de Limburgers wel van rechtstreekse concurrent KV Kortrijk. Dus als ze de strijd willen aanhouden, proberen ze best iets te rapen in de Ghelamco Arena.



Volg hier alles LIVE vanaf 20u30.