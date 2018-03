LIVE: Jeremy Perbet maakt zijn 99ste doelpunt met een heerlijk puntertje (2-0)

Vanmiddag nemen KV Kortrijk en Sporting Charleroi het tegen elkaar op in het Guldensporenstadion. De Kerels zijn onder Glenn De Boeck terug een stevige ploeg geworden, maar in de strijd om play-off 1 lieten ze de voorbije twee speeldagen wel een paar steken vallen. Kortrijk verloor tegen Club Brugge en Zulte Waregem en heeft zo een lot niet meer in eigen handen. Enkel bij puntenverlies van de concurrentie en winst tegen Charleroi kunnen ze zich plaatsen voor play-off 1.



Bij Charleroi loopt het al een tijdje spaak. De Carolo's speelden maar liefst zes keer gelijk in hun laatste zes wedstrijden. Ze zijn wel al even zeker van play-off 1, maar als ze hun Europese ambities kracht willen bijzetten dan winnen ze best van KV Kortrijk.



Volg alles hier LIVE vanaf 14u30.