LIVE: Gent reageert met enkele gevaarlijke speldenprikken (0-0)

Het werd een bijzonder woelige week voor de Buffalo's met het vertrek van Hein Vanhaezebrouck. Het maakt er de opdracht voor coach ad interim Peter Balette zeker niet makkelijker op. De voormalige assistent van Vanheazebrouck staat voor de altijd lastige verplaatsing naar Brugge om er de 'Slag om Vlaanderen' te betwisten. Balette wil dan ook een eventuele overwinning opdragen aan Vanhaezebrouck.



Met 21 op 24 is Club Brugge de fiere leider in onze competitie en de club liet dat ook met goed voetbal zien op het veld van Charleroi. Bovendien beschikt Ivan Leko over een spits in vorm (Wesley scoorde al drie wedstrijden op rij, inclusief de bekerwedstrijd) en de assistenkoning uit onze competitie (Ruud Vormer met vijf stuks).



Wie trekt aan het langste eind in de 'Slag om Vlaanderen'? Volg het hier LIVE vanaf 14u30!