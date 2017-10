LIVE: Gent en Waasland-Beveren bikkelen voor elke morzel grond in intense partij (0-0)

Hoe vergaat het KAA Gent in het post Vanhaezebrouck-tiijdperk? Het is de vraag die op ieders lippen van de Buffalo's brandt. Vanderhaeghe staat voor zijn allereerste wedstrijd aan het hoofd van blauw-wit en heeft alvast de statistieken mee. In de twaalf wedstrijden dat Gent en Waasland-Beveren tegenover elkaar stonden, wisten de Waaslanders slechts een keer te winnen. Een keer draaide het treffen uit op een gelijkspel.



Maar als Waasland-Beveren kan verrassen, dan wel nu. Onder Philippe Clement brengen ze op de Freethiel fris en aanvallend voetbal met Morioka als orkestmeester. De Japanse middenvelder zit na negen speeldagen al aan vijf doelpunten en zes assists. Vooral het sterke middenveld brengt andere ploegen in de problemen.



Kan Waasland-Beveren verrassen in de Ghelamco Arena? Mis hier LIVE niets van de partij vanaf 20u30!