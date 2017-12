LIVE: De bordjes hangen opnieuw gelijk dankzij flits van Musona (1-1)

KV Oostende trekt vanavond naar Charleroi, de nummer twee in de stand. De Kustboys zitten in bloedvorm. Ze schakelden niet alleen STVV vrij makkelijk uit voor de Croky Cup, maar pakten in de competitie een sterke 13 op 15. Als ze vanavond winnen klimmen ze voorlopig naar de negende plaats.



Maar dat zal niet zo evident zijn, want Charleroi staat niet voor niets tweede in de stand. De mannen van Felice Mazu zijn een stugge ploeg die bitter weinig doelpunten slikt en dodelijk is op de counter. Benieuwd wat dat geeft vanavond.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30