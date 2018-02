LIVE: Club Brugge loopt een penalty mis (0-0)

Vanmiddag nemen Waasland-Beveren en Club Brugge het tegen elkaar op. De Waaslanders hebben onder Sven Vermant hun draai gevonden en brengen weer goed voetbal. Vorige speeldag was daar een goed voorbeeld van. Toen wonnen ze met 1-2 op het veld van Antwerp. Vandaag zullen ze dat niveau moeten aanhouden als ze de leider willen verslaan.



Over die leider. Daar hebben ze nog eens gewonnen na drie matchen zonder overwinning in alle competities. Club Brugge won van Standard met 3-2 in de beker, maar is wel uitgeschakeld. Dus hebben ze iets recht te zetten bij blauw-zwart. Een overwinning bij Waasland-Beveren bijvoorbeeld zou een goede stap in de juiste richting zijn.



Volg alles hier LIVE vanaf 14u30.