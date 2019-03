LIVE. Charleroi opnieuw op achterstand tegen Eupen Alain Ronsse

20u07 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Charleroi heeft de reguliere competitie afgesloten met een uitermate zwakke prestatie in een onuitgegeven opstelling. Een vinniger, goed voetballend Eupen won verdiend met doelpunten van Castro Montes en een pareltje van Msakni. Zijn eerste doelpunt in onze competitie.

Bovenop de geschorste Hendrickx liet Mazzu de helft van zijn basisspelers rusten. Nurio, Martos, Morioka, Gholizadeh en Delfi om helemaal te herstellen van lichte blessures. Ilaimaharitra om te vermijden dat hij met een tiende gele kaart de eerste twee wedstrijden van PO II zou missen. Om zijn wedstrijdkern te vervolledigen deed de coach van Charleroi een beroep op vier jongeren van de B-ploeg: Nkuba (middenvelder/traint met de A-kern), Wildenmeersch (centrale middenvelder), Diarra (linksback) en Bouterbiat (spits). Dat alles had voor gevolg dat de drie aanvallers (Osimhen, Niane en Perbet) voor het eerst dit seizoen samen aan de aftrap kwamen.

Van de twee spelers die door Charleroi verhuurd werden aan Eupen, stond Fall in de basis maar was er zelfs op de bank geen plaats voor Pollet.

Eupen opende al snel de stand. Een goed gerichte, verre knal van Castro Montes. Een logisch gevolg van het overwicht die de Panda’s meteen afdwongen. Met Fall en Ocansey op de flanken en het duo Msakni - Toyokawa centraal had de defensie van de Carolo’s - onvoldoende bijgestaan door de aanvallend ingestelde spelers - de voeten vol. In zoverre dat de Ultra’s luidruchtig hun ongenoegen uitten. Het dient gezegd dat de Charleroi er weinig van bakte. Perbet kopte een open kans naast en dat was het tot Osimhen in de 44ste minuut met het hoofd op vrijschop van Bruno 1-1 maakte.

Kort na de rust kwam Eupen opnieuw op voorsprong. Een schitterend doelpunt van Msakni. De Tunesiër graaide de bal mee ter hoogte van de middencirkel, liep een drietal tegenstanders voorbij en versloeg Penneteau met een stiftertje.

De thuisploeg probeerde wel nog terug te slaan, maar de opbouw verliep zo slordig dat de pogingen daartoe nauwelijks tot enig gevaar leidden.

