LIVE: Bandé negeert meegevolgde ploegmaat Schoofs en mist gigantische kans

Vanavond kruisen Mechelen en Eupen de degens in misschien wel dé belangrijkste wedstrijd van de speeldag. Malinwa nam enkele speeldagen geleden de rode lantaarn over van de Panda's en staat nu al 2 punten in het krijt. Vorige week liet Mechelen wel een goede indruk na op het veld van Anderlecht. Kunnen ze die goede lijn doortrekken?





Eupen verloor slechts 2 van zijn laatste 9 wedstrijden en dankt daarvoor voornamelijk de verdediging. Enkel Gent en Charleroi slikten minder tegendoelpunten. Als Eupen vanavond wint, zet het degradatieconcurrent Mechelen op 5 punten. Met nog 4 resterende speeldagen en een makkelijker programma voor de troepen van Makélélé kunnen die 5 punten doorslaggevend zijn voor het behoud.





Volg alles hier LIVE vanaf 20u.