LIVE: Anderlecht komt gretig uit de kleedkamer (0-0)

Standard is altijd een lastige opgave voor Anderlecht. Zeker als je er de statistieken een keer bijneemt. Het is al van het seizoen 2013-2014 geleden dat paars-wit in eigen stadion kon winnen van de aartsrivaal uit Luik. Vandaag wil Nicolás Frutos ongetwijfeld zijn periode als interim-coach in schoonheid afsluiten met een overwinning. Hij moet het wel nog zonder de geblesseerden Spajic en Najar doen.



Nadat Sa Pinto vorig weekend de 2-1 tegen Lokeren iets te uitbundig met de spelers ging vieren, rees de vraag of de T1 van Standard wel op de bank mocht plaatsnemen. De coach van de Rouches werd uiteindelijk niet geschorst waardoor Sa Pinto straks gewoon in de dug-out zit. Hij moet wel de geblesseerden Fiore, Goreux, Scholz en Emond missen. Carlinhos is dan weer geschorst.



Wie pakt de drie punten in de altijd beladen topper tussen Anderlecht en Standard? Volg het hier LIVE vanaf 18u!