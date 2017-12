LIVE (20u30): Zet Club Brugge uitstekende reeks verder op veld van KV Mechelen?

Vanavond kijken KV Mechelen en Club Brugge elkaar in de ogen. Aan vertrouwen geen gebrek bij blauw-zwart: afgelopen zondag werd Anderlecht met 5-0 vernederd op Jan Breydel. Kunnen de Maneblussers de autoritaire leider een halt toeroepen? Moeilijk, aangezien de Bruggelingen met 17 op 21 wederom aan een sterke reeks bezig zijn. Mechelen won dan weer hun laatste twee wedstrijden in hun AFAS Stadion. Verrassen ze met negen op negen in eigen huis? Volg het live op deze pagina vanaf 20u30!

Photo News