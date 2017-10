LIVE (20u30): Zet AA Gent zijn opmars voort op het veld van Charleroi?

De weg is nog lang, maar AA Gent heeft zijn opmars richting de subtop ingezet. Onder nieuwe coach Yves Vanderhaeghe pakten de Buffalo's zeven op negen. Vanavond staan de Gentenaren voor de lastige opdracht op Mambourg tegen Sporting Charleroi. Al zijn de statistieken uit het verleden zonder meer in het voordeel van de Buffalo's. Van de laatste 12 wedstrijden op het veld van Charleroi, werd er slechts twee keer verloren. Zes keer won AA Gent, vier keer werd het een puntendeling.



Charleroi zit na de sterke seizoensstart dan weer in een vormdip. Het kon geen van zijn laatste drie wedstrijden winnen en zag leider Club verder uitlopen.



Zet AA Gent zijn opmars voort op Mambourg, of dienen de Carolo's Yves Vanderhaeghe zijn eerste nederlaag toe?