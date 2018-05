LIVE (20u30): wat kan Charleroi in Gent? Redactie

04 mei 2018

00u00 0 AA Gent GNT GNT 0 20u30 0 CHA CHA Charleroi GNT 1.52 4.20 7.00 CHA Wed nu

Mazzu kan voor de wedstrijd van vanavond in de Ghelamco Arena nog geen beroep doen op Hendrickx. Zijn 'rookie van het jaar' ondervindt nog hinder aan de hamstrings en zal, in het beste geval, pas begin volgende week de training kunnen hervatten. "Er resten ons nog vier wedstrijden om in aanmerking te komen voor Europees voetbal. Ik heb mijn spelers op het hart gedrukt bevrijd te voetballen, zoals ze dat in de heenmatch tegen Gent en tijdens de tweede helft op Anderlecht hebben gedaan", aldus Mazzu. "Behalve op Club Brugge lagen we in deze play-offs in geen enkele wedstrijd onder. Details van uiteenlopende aard, die niet in ons voordelen uitvielen, bepaalden telkens weer het resultaat. Alles blijft dus mogelijk, op voorwaarde dat we er zelf in geloven." Op basis van hun zeer geslaagde invalbeurt in het Constant Vanden Stockstadion, mogen Benavente en Rezaei deze keer wel aan de aftrap worden verwacht.

Volg AA Gent-Charleroi hier LIVE vanaf 20u30!