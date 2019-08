LIVE (20u30). Wat kan Anderlecht in topper op het veld van landskampioen Genk? Redactie

23 augustus 2019

00u00 0 KRC Genk GNK GNK 0 20u30 0 AND AND Anderlecht

De vijfde speeldag in de Jupiler Pro League opent vanavond met de topper tussen landskampioen Racing Genk en Anderlecht. Met 2 op 12 beleeft paars-wit zijn slechtste competitiestart in 21 jaar. Desondanks blijft alles voorlopig rustig in het Lotto Park, waar de directie voluit achter het project-Kompany blijft staan. Afwachten of het geduld wordt beloond met een eerste competitiezege op het veld van Genk. De Limburgers kennen met 6 op 12 eveneens een wisselvallige start. Vorig weekend deden de troepen van Felice Mazzu wel vertrouwen op met een vlotte 0-4-overwinning op het veld van Waasland-Beveren. Wat wordt het vanavond? Volg de match hier LIVE vanaf 20u30!