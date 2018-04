LIVE (20u30): Telt Charleroi Anderlecht volledig uit voor de titel?

Vanavond wordt de tweede speeldag van POI afgetrapt in Charleroi. Daar neemt de thuisploeg het op tegen landskampioen Anderlecht. De Carolo's zijn gezakt naar de vierde plaats door het verlies tegen Standard. Dat kan eens gebeuren, maar als we de resultaten van de reguliere competitie erbij nemen, zien we dat ze al negen keer op een rij niet konden winnen.



Bij de tegenstander loopt het nog altijd niet lekker. Anderlecht verloor vorig weekend met 0-2 van AA Gent. En daar was niet veel op aan te merken want Anderlecht speelde allesbehalve goed. We zijn benieuwd of ze vanavond hun kar kunnen keren of dat Charleroi eindelijk nog eens kan winnen.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.