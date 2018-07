LIVE (20u30). Standard-AA Gent hoogst interessante opener van nieuw seizoen in Jupiler Pro League Redactie

27 juli 2018

00u00 0 Standard STA STA 0 20u30 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Vanavond (20u30) trappen Standard en AA Gent de nieuwe jaargang in de Jupiler Pro League op gang.

Een hoogst interessante confrontatie dus, met als extra pigment dat Michel Preud'homme bij zijn eerste competitiematch ook meteen één van zijn ex-ploegen treft. MPH kan wel nog geen beroep doen op Mehdi Carcela, Orlando Sá en Maxime Lestienne - toch niet van de minsten. Zij zijn nog niet honderd procent wedstrijdfit en zitten niet in de selectie.

Yves Vanderhaeghe kan dan weer nog niet beschikken over de geblesseerden Bronn, Kvilitaia, Neto en Smith en ook Love Kalinic, die nog geniet van een weekje verlof, ontbreekt. Daardoor start Colin Coosemans dus in doel bij de Buffalo's.

De partij moet in goede banen worden geleid door Nicola Laforge en dat was helemaal niet naar de zin van Gent-coach Vanderhaeghe. "Ik wil niemand direct gaan bevooroordelen, maar de logica in de keuze van de scheidsrechter is heel ver weg. Ik denk dat iedereen met een propere lei aan dit seizoen begint. En eigenlijk doen ze ons weer nadenken over vorig seizoen. Er wordt een scheidsrechter aangeduid die ons zwaar benadeeld heeft in de laatste minuut, met een denkbeeldige fout. Ik ben heel tevreden dat hij nog geen scoutingen heeft kunnen bekijken van dit seizoen, van onze blocs die er vorig jaar ook niet waren. Ik vind het een heel ‘ambetante’ keuze, dat ze dezelfde ref aanduiden om deze match te fluiten."

Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u30!