LIVE (20u30): Springt Malinwa over degradatieconcurrent Essevee?

KV Mechelen ontvangt vanavond Achter de Kazerne Zulte Waregem. Malinwa is voorlopig heel bedrijvig op de transfermarkt en versterkte hun rangen onder meer met Fabien Camus en Nicolas Verdier. Bij een overwinning vanavond springt Mechelen over Zulte in de degradatiestrijd.



Zulte telt momenteel twee punten meer dan Mechelen in het klassement. Aanwinst Harbaoui is meteen van de partij, ex-Rode Duivel Bongonda laat nog even op zich wachten. De voorbije twee seizoenen graaide Essevee telkens de volle buit mee uit Mechelen. Benieuwd wat dat geeft vanavond.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.