LIVE (20u30): Sluipt Standard op veld van Waasland-Beveren opnieuw top zes binnen?

Vanavond trappen Waasland-Beveren en Standard de achttiende speeldag op gang in de Jupiler Pro League. Voor Standard, dat vorig weekend op eigen veld bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen Antwerp, een nieuwe kans om zich in play-off 1 te nestelen. Evident wordt dat niet, wetende dat Waasland-Beveren drie van zijn vier laatste thuismatchen won. Mits winst komen de Waaslanders zelfs naast de Rouches in het klassement.



