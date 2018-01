LIVE (20u30): Sluipen de Kanaries play-off 1 binnen?

Vanavond ontvangt Sint-Truiden KV Mechelen. De Kanaries bevinden zich op een knappe gedeelde zesde plaats maar hebben heel wat uitdagers voor dat laatste, felbegeerde play-off 1-ticket. De vraag is echter of de Limburgers nog weten wat winnen is want de laatste tien wedstrijden resulteerden in puntenverlies.



KV Mechelen is in hetzelfde bedje ziek. Malinwa behaalde een 0 op 12 en moet uitkijken voor rode lantaarn Eupen. Toekomstig Ajacied Bandé was afgelopen weekend geschorst tegen Zulte maar maakt vanavond zijn terugkeer. Benieuwd wat dat geeft op Stayen.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.