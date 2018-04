LIVE (20u30): Raapt Club voor het eerst sinds september 2014 nog eens punten in Genk?

TLB

26 april 2018

23u59

Bron: Eigen berichtgeving

0

Racing Genk GNK GNK 0 20u30 0 CLU CLU Club Brugge GNK 2.50 3.60 2.75 CLU Wed nu