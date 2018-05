LIVE (20u30): Pakt Zulte Waregem de groepswinst? En hoe komt Lierse voor de dag?

Redactie

08 mei 2018

18u27

0

Excel Moeskroen MOU MOU 0 20u30 0 LIE LIE Lierse SK MOU 1.45 4.85 6.90 LIE Wed nu