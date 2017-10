LIVE (20u30): Pakt STVV Moeskroen en zo de tweede plaats?

Sint-Truiden - Moeskroen is een match in de bovenste helft van het klassement. Sterker nog, als Sint-Truiden vanavond wint, staat het alleen tweede omdat Charleroi de voorbije weken met punten heeft gemorst. Daarvoor moet het wel langs Moeskroen.



En dat zal niet zo makkelijk worden, want ook Moeskroen heeft het goed gedaan. Het staat knap zesde en brengt ook attractief voetbal. Maar als Les Hurlus willen winnen van STVV, zullen zich toch moeten herpakken. Want de laatste drie wedstrijden haalden ze maar 2 op 9. Het is dus aan Rednic en zijn mannen om die om te zetten in een 5 op 12.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.