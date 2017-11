LIVE (20u30): Krijgt Makélélé Eupen weg van de laatste plaats?

Claude Makélélé dat is de man die het moet gaan doen voor Eupen. De legendarische Franse middenvelder die onder meer voor Real Madrid heeft gespeeld, is sinds kort hoofdtrainer in de Oostkantons. Zijn eerste opdracht is meteen een pittige want Eupen ontvangt Antwerp.



The Great Old staat nog altijd op een mooie zesde plaats, maar de vorm ontbreekt de laatste weken. Antwerp won van de laatste vier wedstrijden niet een keer. Daar liggen dus mogelijkheden voor Makélélé. Eupen verliest best niet vanavond als ze van de Rode Lantaarn af willen.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30