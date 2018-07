LIVE (20u30). Kan Verheyen met zege aan seizoen beginnen met KV Oostende? Redactie

28 juli 2018

00u00 0 KV Oostende KVO KVO 0 20u30 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Om 20u30 zal Gert Verheyen voor het eerst in de dug-out plaatsnemen als trainer van een eersteklasser. De kustploeg ontvangt het Moeskroen van trainer Frank Defays.

Vorig jaar vatte KVO ook al de competitie aan tegen Moeskroen. De kustjongens verloren toen op 30 juni verrassend met het kleinste verschil (0-1). Een potige wedstrijd met vijf gele kaarten en een rode voor Siani werd toen in de 65ste minuut beslist door Jonathan Bolingi.

Verheyen moest deze zomer enkele sterkhouders laten gaan. Zo vertrok Gano naar Genk en verhuisde Knowledge Musona naar Anderlecht. In de plaats kwamen er veelal jonge aanwinsten (Faes, Boonen, Guri). Zij zullen de komende weken hun meerwaarde moeten bewijzen. De competitiestart tegen Moeskroen zal nog niet dienen als lakmoesproef, maar zal wel al een goede opportuniteit bieden om hun kwaliteit aan het kustvolk te tonen.

Moeskroen kon voor het eerst in jaren wel de de ruggengraat van de ploeg behouden. Liefst 19 spelers bleven. Trainer Defays zag wel zijn aanvallend talent wegvallen met huurlingen Rotariu, Bolingi en Govea die terugkeerden naar hun clubs. Die aanvallende leemte werd vooralsnog onvoldoende opgevuld met onervaren nieuwkomers die de Belgische competitie niet kennen. Kopzorgen dus voor Defays, die moet hopen op de komst van een kwaliteitsvol spitsenduo om de strijd tegen de degradatie aan te gaan.

De partij van vanavond zal geleid worden door de jonge Alen Wesley. Met zijn 26 lentes is hij de jongste scheidsrechter in de hoogste voetbalklasse. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Pro League. In totaal floot hij 17 wedstrijden in de eerste klasse.