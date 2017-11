LIVE (20u30): Kan Gent de goede vorm aanhouden tegen Moeskroen?

AA Gent ontvangt vanavond Royal Excel Mouscron in de Ghelamco Arena. De Buffalo's zitten in een goede vorm. Zo wonnen ze vorig weekend nog overtuigend van Sporting Lokeren met 0-3 en lieten ze een knappe 10 op 15 optekenen.



Bij de tegenstander gaat het iets minder goed. Les Hurlus staan momenteel op de elfde plaats. Dat hebben ze onder meer te danken aan het 1-2-verlies tegen Anderlecht van vorige week. Tel daar de vier vorige wedstrijden nog eens bij en dan krijg je een magere 1 op 15. Het is aan de spelers om zich te herpakken vanavond.



Volg hier alles LIVE vanaf 20u30