LIVE (20u30): Kan Eupen stunten in de Waalse derby tegen Charleroi?

Vanavond neemt Eupen het op tegen Charleroi in het eigen Kehrwegstadion. Het is de tweede Waalse Derby in minder dan een week voor de Panda's. De vorige liep niet goed af. Eupen speelde een goede wedstrijd en verdiende een punt. Maar Pocognoli besliste daar in het slot anders over. Vanavond zullen ze dus die zure nasmaak willen wegspoelen met een stunt tegen Charleroi.



De Carolo's doen het nog altijd uitstekend in de Jupiler Pro League. Charleroi won makkelijk met 2-0 van Moeskroen en staat dankzij het puntenverlies van Club Brugge op negen punten van de eerste plaats. Maar als ze die tweede plek willen behouden, laten ze best geen steek vallen vanavond.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.