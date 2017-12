LIVE (20u30): Blijft Antwerp met drie geschorsten ook tegen Lokeren overeind?

Antwerp-Lokeren

We zijn twintig speeldagen ver en promovendus Antwerp staat tegen alle verwachtingen in op een vierde plaats in het algemene klassement van de Jupiler Pro League te prijken. De mannen van coach Bölöni weten zich uitstekend staande te houden en dat is ook tegen Lokeren weer het grote doel. Bölöni kan niet rekenen op de geschorste linkspoten Van Damme, Corryn en Hairemans. Afwachten dus wie de Roemeen straks in de plaats brengt. Lokeren is als voorlaatste dan weer op zoek naar broodnodige punten. Wie komt vanavond het verst op de Bosuil?



U kunt alle actie LIVE volgen op deze pagina vanaf 20u30.

BELGA