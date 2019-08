LIVE (20u30). Behoudt Club in eigen huis perfect rapport tegen STVV? Tau meteen in de basis Redactie

02 augustus 2019

00u00 0 Club Brugge CLU CLU 0 20u30 0 STV STV STVV

• Jan Breydel (20u30)

• Ref: Nicolas Laforge

• Club begon met overwinning op Waasland-Beveren, STVV verloor van Moeskroen

• Blauw-zwart incasseerde al meer dan 60 miljoen tijdens zomermercato

Nieuw in de selectie én normaal gezien in de basis bij Club: kersverse aanwinst Percy Tau. Door het vertrek van Arnaut Danjuma wordt diens vervanger tegen STVV meteen aan de aftrap verwacht. Dennis naar links schuiven en Vlietinck in de ploeg brengen, is een optie. Clement ziet Dennis evenwel liever op de rechterflank spelen en op Diatta is het nog tot begin volgende week wachten. Afwachten of ook de herstelde Brandon Mechele zijn basisplaats inneemt. Mitrovic deed het in Beveren goed aan de zijde van uitblinker Deli, waardoor Mechele mogelijk gespaard wordt voor de belangrijke match van dinsdag tegen Dinamo Kiev. Verder maken Rezaei en Peres, voor wie met respectievelijk Charleroi en het Braziliaanse Santos onderhandeld wordt over een uitleenbeurt, geen deel uit van de selectie. Dat geldt ook voor nieuwkomer Sagna, die opnieuw naast de wedstrijdkern viel.