LIVE (20u): Zet Eupen een stap dichter bij de redding?

Vanavond nemen Antwerp en Eupen het tegen elkaar op in het Bosuilstadion. Voor de thuisploeg is het erg simpel: winnen tegen Eupen en ze maken nog een kans op play-off 1. Momenteel staat de The Great Old op 1 punt van de top zes, dus kunnen ze zich, met nog twee speeldagen te gaan, geen enkele misstap meer permitteren.



Voor de tegenstander geldt hetzelfde devies. Winnen is een must. Al is de context wel wat verschillend. Eupen telt evenveel punten als KV Mechelen en ook zij kunnen het zich niet veroorloven met de punten te morsen. Maar zij zitten in de degradatiestrijd. Als de mannen uit de Oostkantons vanavond en volgend weekend winnen dan zijn ze zeker van behoud omdat Eupen meer doelpunten gemaakt heeft dan KV Mechelen.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u.