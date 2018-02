LIVE (20u): Wat doet KV Oostende tegen Essevee?

KV Oostende gaat vanavond op bezoek bij Zulte Waregem. De Kustboys zijn na twee nederlagen op een rij teruggezakt naar de 14de plaats. De eerste nederlaag was tegen Club Brugge, wat iedereen wel eens overkomt. Het verlies van vorige speeldag tegen Lokeren zal veel zuurder gesmaakt hebben. 2-3 werd het in de Versluys Arena. En dat leverde hun die magere 14de plaats op.



Bij Essevee gaat het sinds een paar weken terug goed. Ze pakten 7 punten uit hun laatste drie wedstrijden en kunnen dus straks voor een knappe 10 op 12 strijden. Dat is niet de enige motivatie, want als Zulte Waregem verliest, ziet het KVO over zich springen in de stand. Winnen is voor beide ploegen dus een must als ze uit de kelder van het klassement willen geraken.