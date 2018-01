LIVE (20u): Trekt Gent aan het langste eind in streekduel met Lokeren?

De Buffalo's ontvangen vanavond buur Lokeren in de Ghelamco Arena. Gent mist vier basisspelers wegens blessure of schorsing terwijl Saief en Milicevic andere oorden opzochten. Nieuwkomers Christiansen, Rosted en Janga zijn wel inzetbaar, Foket maakt hoogstwaarschijnlijk terug zijn opwachting in de basiself. Bij een overwinning nestelen de Buffalo's zich steviger in play-off I.



Lokeren eindigde sterk voor de winterstop met een zes op zes tegen Antwerp en Mechelen en ontsnapt voorlopig uit de degradatiestrijd. Tijdens de wintermercato versterkte de Waaslanders zich met aanvaller Mendy. Kan hij voor de verrassing zorgen in de Ghelamco Arena?





Volg alles hier LIVE vanaf 20u00.