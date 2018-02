LIVE (20u): Sluipt Charleroi verder weg van Anderlecht?

De Carolo's ontvangen vanavond Lokeren in het Stade du Pays. Charleroi kan mits een overwinning Anderlecht op 4 punten zetten. Gezien het spektakelstuk op Jan Breydel vorige week zou Lokeren een hapklare brok moeten zijn voor de thuisploeg.



Lokeren hoopt de slechte prestatie tegen Standard van vorige week recht te zetten tegen Charleroi. De Waaslanders kunnen over Zulte en Oostende springen maar play-off 1 lijkt buiten bereik. Benieuwd of ze iets kunnen rapen bij de 2e van het klassement.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u.