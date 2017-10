LIVE (20u) Kan Zulte Waregem nog eens winnen op eigen veld?

Zulte Waregem neemt het vanavond op tegen Waasland-Beveren. Het wordt allerminst een makkelijke klus voor Dury en Essevee want echt in vorm zijn ze niet. Uit de laatste drie wedstrijden pakte Zulte Waregem slechts één punt. Dat was donderdagavond tegen Vitesse in de Europa League. In de competitie is het al bijna een maand geleden dat ze nog eens konden winnen. 0-1 werd het toen in het Regenboogstadion tegen AA Gent.



Bij Waasland-Beveren draait het iets beter. De Waaslanders pakten een knappe vier op negen tegen ploegen (Charleroi, Anderlecht en Antwerp) uit de top 6. Philippe Clement heeft zijn mannen aan het voetballen gekregen en met Morioka en Ampomah zijn ze aartsgevaarlijk op de counter. Waasland-Beveren ging vorige week wel nog onderuit bij AA Gent met 2-0, motivatie genoeg dus om zich vanavond te bewijzen tegen Essevee.