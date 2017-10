LIVE (20u): Kan KV Oostende ook winnen op het veld van Lokeren?

Met Lokeren en KV Oostende treffen vanavond in Lokeren twee ploegen elkaar die eerder deze week vertrouwen hebben getankt. De Waaslanders kaapten de drie punten mee in Mechelen (0-2), terwijl de 'Kustboys' op eigen veld de scalp van revelatie Charleroi veroverden (3-0). Gelegenheidsaanvoerder Brecht Capon was de grote man met drie goals.



Kan de rechtsachter, die met KVO wegkwam van de laatste plaats, vanavond opnieuw drie punten bijschrijven op de Oostendse teller? Volg het hier LIVE vanaf 20u!