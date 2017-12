LIVE (20u): Kan Essevee malaise doorbreken en resultaat halen tegen Gent?

Zulte Waregem ontvangt vanavond AA Gent in het Regenboogstadion. Het belooft al weer een loodzware opdracht te worden voor de mannen van Dury want Essevee zit in een verschrikkelijke periode. Ze staan op plaats tien en haalden een dramatische 3 op 21 in de competitie.



Bij AA Gent gaat het dan weer wel goed. De Buffalo's zijn een sterke reeks aan het neerzetten en hopen die ook door te trekken tegen Zulte Waregem. De ploeg waar ze op 24 september met 0-1 van verloren. Het belooft dus een leuke match te worden, want Yves Vanderhaeghe en de zijnen zullen ongetwijfeld uit zijn op revanche.



Volg alles hier LIVE vanaf 20u.