LIVE (18u00): Klopt Standard aan de deur van play-off I?

Standard krijgt vanavond Eupen over de vloer. Standard heeft nog geen nieuwe spelers gehaald tijdens de wintermercato en begint met dezelfde kern tegen Eupen als voor de winterstop. De Rouches ambiëren nog steeds play-off 1 en houden de drie punten best thuis vanavond.



Eupen bekleedt nog steeds de laatste plaats in het klassement. De ploeg uit de Oostkantons zag doelpuntenmaker Verdier vertrekken naar degradatieconcurrent KV Mechelen dat later op de avond Zulte Waregem onvangt. Ook zij kunnen de drie punten zeer goed gebruiken in de degradatiestrijd. Benieuwd wat dat geeft vanavond.





Volg alles hier LIVE vanaf 18u00.