LIVE (18u): Pakt Sá Pinto 10 op 12 tegen uitgekookt Waasland-Beveren?

Standard de Liège neemt het vanavond op tegen Waasland-Beveren. En het belooft het een leuke match te worden, want beide ploegen zitten in vorm. Standard pakte zeven op negen en komt terug onder de mensen in het klassement. De Rouches staan tiende op twee punten van play-off 1 en hun tegenstander van vanavond.



Waasland-Beveren staat dus zesde en won op de midweekspeeldag van KV Kortrijk. 2-1 werd het toen. Daarmee hebben de Waaslanders al weer 6 op 6. Benieuwd of die lijn vanavond kunnen doortrekken tegen een stug Standard.



Volg alles hier LIVE vanaf 18u