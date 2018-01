LIVE (18u): Kan Anderlecht na winterstop aanknopen met overwinning op Genk?

Om 18u kruisen Racing Genk en Anderlecht de degens. De Limburgers wonnen afgelopen woensdag hun inhaalwedstrijd in en tegen Oostende, en zijn nu gebrand op een nieuwe driepunter onder Philippe Clement. Moeilijke opdracht, zeker aangezien er bij Genk liefst zeven spelers in de lappenmand liggen: Samatta, Karelis, Seigers, Berge, Heynen, Mata en Trossard. Daarnaast is Ingvartsen geschorst, waardoor Clement voorin zal moeten puzzelen. Schrijvers als spits? Ook Anderlecht is allesbehalve voltallig, al wordt nieuwkomer Saief meteen in de basis verwacht. Benieuwd of hun stage in La Manga een positief effect heeft gehad. Volg het hier live vanaf 18u!