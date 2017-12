LIVE (18u): Hoe begint Genk aan het leven na Stuivenberg

Vanavond ontvangt Charleroi Racing Genk in het Stade du Pays. De Carolo's staan op een knappe tweede plaats en lijken het te kloppen team dit seizoen. Zeker na de 1-3 overwinning tegen Anderlecht. Daar oogden ze fris en voetbalden ze zonder complexen. Iets wat ze vanavond absoluut willen herhalen tegen een zwalpend Racing Genk.



Bij Genk is het onrust troef sinds het ontslag van Albert Stuivenberg. De

Limburgers hebben nog geen vervanger gevonden voor de Nederlander. Maar de naam Philippe Clement waait wel al even door de gangen van de Luminus Arena. Vanavond zal oud-gediende Jos Daerden de ploeg proberen naar de overwinning te slepen. Beniewd wat dat later vandaag zal geven.