LIVE (18u): Bezegelen Vanhaezebrouck en Anderlecht het lot van Stuivenberg bij RC Genk?

Na de 0-4 pandoering tegen PSG, waarin Anderlecht vooral in de eerste helft goed voetbal op de mat bracht, is het vandaag weer tijd voor de vaderlandse competitie. In het eigen Astridpark ontvangen de Brusselaars het fel geplaagde Racing Genk. Anderlecht omzeilde vorig weekend de lastige klip naar KV Mechelen (3-4), in wat de eerste wedstrijd van Hein Vanhaezebrouck was als coach van paars-wit. Terwijl Racing Genk tal van kansen verkwanselde op eigen veld tegen Moeskroen (1-1). De positie van Albert Stuivenberg in de Luminus Arena wordt stilaan onhoudbaar.



