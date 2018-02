LIVE (14u30): Pakt Moeskroen punten tegen Anderlecht uit vorm?

Vanmiddag nemen Anderlecht en Moeskroen het tegen elkaar op in het Constant Vanden Stock-stadion. Bij de thuisploeg zijn ze nog steeds op zoek naar de juiste vorm. Paars-wit presteert al weken ondermaats en daar was de 1-0 nederlaag van vorige speeldag tegen Sint-Truiden een pijnlijk voorbeeld van. Dat zullen ze vandaag voor eigen publiek niet nog eens moeten overdoen. Want dan ontploft de bom pas echt.



Bij Moeskroen loopt het ook niet geweldig en daar was Mircea Rednic de dupe van. De nieuwe coach Frank Defays heeft het zeker niet slecht gedaan in zijn eerste wedstrijd. Les Hurlus speelden 2-2 gelijk tegen Waasland-Beveren en pakte dus een punt. Daar zouden ze vandaag ook al tevreden mee zijn, maar tegen dit Anderlecht is ook de overwinning zeker mogelijk.



Volg alles hier LIVE vanaf 14u30.